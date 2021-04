Chi è Andrea Cerioli? Età, altezza, fidanzata e Instagram (Di giovedì 29 aprile 2021) Andiamo a scoprire tutto quello che dobbiamo sapere su Andrea Cerioli, l’influencer e modello che ha preso parte a diversi programmi televisivi tra cui anche L’Isola dei Famosi. Chi è Andrea Cerioli Nome e Cognome: Andrea CerioliData di nascita: 22 maggio 1989Luogo di Nascita: San Lazzaro di Savena (Bologna)Età: 31 annialtezza: 1,83 cmPeso: 73 kgSegno zodiacale: GemelliProfessione: Modellofidanzata: Arianna CirrincioneFigli: non ha figliTatuaggi: ne L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 29 aprile 2021) Andiamo a scoprire tutto quello che dobbiamo sapere su, l’influencer e modello che ha preso parte a diversi programmi televisivi tra cui anche L’Isola dei Famosi. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 22 maggio 1989Luogo di Nascita: San Lazzaro di Savena (Bologna)Età: 31 anni: 1,83 cmPeso: 73 kgSegno zodiacale: GemelliProfessione: Modello: Arianna CirrincioneFigli: non ha figliTatuaggi: ne L'articolo proviene da Novella 2000.

