“Che cosa hai detto?”. Akash Kumar, rissa sfiorata nel centro della città. Il modello contro l’ospite di Barbara D’Urso (Di giovedì 29 aprile 2021) Akash Kumar torna a far parlare di sé. Nei giorni scorsi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi era finito sotto gli occhi dei fotografi per il bacio con Antonella Fiordelisi, che si è lasciata da poco con l’ex Francesco Chiofalo, mentre passeggiavano nella città di Milano. A riportare la notizia è stato il portale ‘Whoopsee’. Poi è stato Giuseppe Porro a pubblicare sul suo profilo Instagram un frame dell’accaduto. Sotto il post di Porro su Instagram, i follower si sono scatenati: “Giusto per andare sui giornali, assurdo”, “Mamma mia che disastro”, “Ah, ecco perché ha lasciato Chiofalo”, “Ma la sta baciando solo sulla guancia, non è naturale”. Dunque, la maggioranza degli utenti non crede moltissimo a questa relazione ed è apparsa infastidita. Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi aveva ricevuto questa domanda: “Ti sei lasciata?” e l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)torna a far parlare di sé. Nei giorni scorsi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi era finito sotto gli occhi dei fotografi per il bacio con Antonella Fiordelisi, che si è lasciata da poco con l’ex Francesco Chiofalo, mentre passeggiavano nelladi Milano. A riportare la notizia è stato il portale ‘Whoopsee’. Poi è stato Giuseppe Porro a pubblicare sul suo profilo Instagram un frame dell’accaduto. Sotto il post di Porro su Instagram, i follower si sono scatenati: “Giusto per andare sui giornali, assurdo”, “Mamma mia che disastro”, “Ah, ecco perché ha lasciato Chiofalo”, “Ma la sta baciando solo sulla guancia, non è naturale”. Dunque, la maggioranza degli utenti non crede moltissimo a questa relazione ed è apparsa infastidita. Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi aveva ricevuto questa domanda: “Ti sei lasciata?” e l’ex ...

Advertising

riotta : Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Pa… - tancredipalmeri : Io non capisco questo accanimento su Andrea Agnelli. Ma scusate: ma se non si ricorda nemmeno quanti scudetti ha v… - Rinaldi_euro : Sarei curioso di sapere cosa ne pensa la Banca d’Italia e BCE visto che questa Banca ha regolare licenza bancaria e… - tomasetti_ : RT @marioricciard18: Ma “facciamo come Biden”, ora che sarebbe fare la cosa giusta, non lo dice nessuno??? @fabriziobarca? ?@peppeprovenza… - incrinatura : RT @ShakeMyParanoia: Io spero che questi due vadano a fare una passeggiata e che Iveco possa essere l'ultima cosa che leggeranno. https://t… -