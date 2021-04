Champions League: la maturità del City nel calcio senza punte di Pep (Di giovedì 29 aprile 2021) Le semifinali d’andata della Champions League hanno confermato il Manchester City di Pep Guardiola come favorita della manifestazione Un piede in finale di Champions League lo ha messo con straordinaria autorevolezza il Manchester City. La formazione di Guardiola si è imposta a Parigi dimostrando ancora una volta quanto sembri maturato il gruppo in questa stagione. Dopo quattro annate di fallimenti europei e di inevitabili derisioni da parte dei tifosi rivali, mai come stavolta Blue Moon potrebbe davvero diventare la colonna sonora del 2021. Se la qualità tecnica non è evidentemente mai mancata, ciò che spesso aveva difettato era la consapevolezza di sé. Il ribaltone contro il Paris Saint Germain è stato infatti frutto soprattutto della maturità che i citizens forse ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Le semifinali d’andata dellahanno confermato il Manchesterdi Pep Guardiola come favorita della manifestazione Un piede in finale dilo ha messo con straordinaria autorevolezza il Manchester. La formazione di Guardiola si è imposta a Parigi dimostrando ancora una volta quanto sembri maturato il gruppo in questa stagione. Dopo quattro annate di fallimenti europei e di inevitabili derisioni da parte dei tifosi rivali, mai come stavolta Blue Moon potrebbe davvero diventare la colonna sonora del 2021. Se la qualità tecnica non è evidentemente mai mancata, ciò che spesso aveva difettato era la consapevolezza di sé. Il ribaltone contro il Paris Saint Germain è stato infatti frutto soprattutto dellache i citizens forse ...

