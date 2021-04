Champions League | Guardiola vince e cita De Gregori

Advertising

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 11 #anni fa l'impresa dell'#Inter di #Mourinho a #Barcellona. Con @filippomricci - SkySport : ?? PARIS-MAN CITY 1-2 Risultato finale ? ? #Marquinhos (15’) ? #DeBruyne (64’) ? #Mahrez (71’) ??… - IpaMatt : RT @FrancescoOrdine: Nessuno ne parla, nessuno segnala, l’Uefa insabbia: il doppiopesismo sullo strapotere dei club alimentari da uno stato… - FrancescoLaddom : RT @FrancescoOrdine: Nessuno ne parla, nessuno segnala, l’Uefa insabbia: il doppiopesismo sullo strapotere dei club alimentari da uno stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo La Juve del presente che sta rincorrendo un piazzamentodovrà puntare, per forza sul talento di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala che tra l'altro si stanno anche sfidando a distanza (e a ritmi incredibilmente lenti) su chi arriverà per ...Se ragiono complessivamente, l'uscita dalla, per quanto negativa, invece di abbatterci ci ... Gli devo dei trofei, pure un'Europa. Cos'ha Conte in più rispetto a lui e Van Gaal? Ha ...Red Bull Salzburg coach Jesse Marsch will take the reins at sister club RB Leipzig following Julian Nagelsmann's move to Bayern Munich. We examine Marsch's suitability, his past, and the speech that ...Premier League giants Liverpool are reportedly ahead of Barcelona in the race to sign PSV Eindhoven's Donyell Malen. The Reds view the 22-year-old as an ideal replacement for Divock Origi, who looks ...