Cesvi, 20 incontri digitali per parlare d’infanzia: tra gli ospiti Alessio Boni, il Vava e Paola Turani (Di giovedì 29 aprile 2021) Un ciclo di incontri virtuali, trasmessi in diretta sui principali social network per accendere i riflettori sui bambini e adolescenti e sulle loro difficoltà, soprattutto in questo periodo di pandemia. Fondazione Cesvi, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sull’infanzia trascurata e maltrattata “Quando Sarò Grande”, promuove i Children’s Days: 20 incontri virtuali in programma tra martedì 4 e sabato 8 maggio per parlare delle esigenze, dei diritti e delle fragilità dei bambini, temi diventati di estrema attualità e urgenza in questo momento di emergenza Covid-19, che vede acuiti tutti i fattori di rischio per il maltrattamento minorile e la trascuratezza. Previste anche testimonianze di crescita e riscatto raccontate da importanti figure del mondo dello spettacolo e dello sport. La rassegna si aprirà ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Un ciclo divirtuali, trasmessi in diretta sui principali social network per accendere i riflettori sui bambini e adolescenti e sulle loro difficoltà, soprattutto in questo periodo di pandemia. Fondazione, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sull’infanzia trascurata e maltrattata “Quando Sarò Grande”, promuove i Children’s Days: 20virtuali in programma tra martedì 4 e sabato 8 maggio perdelle esigenze, dei diritti e delle fragilità dei bambini, temi diventati di estrema attualità e urgenza in questo momento di emergenza Covid-19, che vede acuiti tutti i fattori di rischio per il maltrattamento minorile e la trascuratezza. Previste anche testimonianze di crescita e riscatto raccontate da importanti figure del mondo dello spettacolo e dello sport. La rassegna si aprirà ...

