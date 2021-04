Centrodestra | Meloni | ' unito al governo | spero lavoriamo tutti per questo scenario'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Quelle nel"sono frizioni che avevo messo in conto, noi poi abbiamo sempre ricostruito. Questa è una fase transitoria, alla fine gli italiani vogliono che siamo insieme e credo anche che andiamo insieme al. Per me ildi, è ilche vaal, non che governa con la sinistra.cheper un altro". Lo dice Giorgiaa Tg2 Post.

... provinciali e cittadini del partito di Giorgia, si svolgerà dalle 10 alle 12, davanti al ... dopo il fallimento dell'esperienza Orlando: solo ununito, come alla Regione, può ..."Se guardo oggi ai dispetti incrociati che si fanno a destra, ai veti, ho l'impressione che si sia ai limiti dell'incompatibilità tra i due leader Salvini e". Lo dice Enrico Letta all'iniziativa Agorà di Goffredo Bettini con Giuseppe Conte.Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Sono state scelte difficili per tutti quando è nato questo governo. Io pur non condividendola, rispetto la scelta dei miei alleati. Credo che però anche il ruolo di opposi ...PALERMO – Si terrà anche a Palermo, il primo maggio, il flash mob organizzato da Fratelli d’Italia in tutte le principali città per manifestare solidarietà e vicinanza a tutte le categorie dimenticate ...