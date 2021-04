Centrodestra | Meloni | ‘unito al governo | spero lavoriamo tutti per questo scenario’

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Quelle nel“sono frizioni che avevo messo in conto, noi poi abbiamo sempre ricostruito. Questa è una fase transitoria, alla fine gli italiani vogliono che siamo insieme e credo anche che andiamo insieme al. Per me ildi, è ilche va unito al, non che governa con la sinistra.cheper un altro scenario”. Lo dice Giorgiaa Tg2 Post. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Quelle nel centrodestra "sono frizioni che avevo messo in conto, noi poi abbiamo sempre ricostruito. Questa è una fase transitoria, alla fine gli italiani vogliono che siam ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Sono state scelte difficili per tutti quando è nato questo governo. Io pur non condividendola, rispetto la scelta dei miei alleati. Credo che però anche il ruolo di opposi ...