Centrodestra | ecco perché l’alleanza rischia di essere compromessa da ambiguità e inutili tensioni

(Di giovedì 29 aprile 2021) In pochi giorni tutte leaccumulate neldalla nascita del Governo Draghi, stanno diventando evidenti, con dichiarazioni stampa e frecciatine social, lanciate principalmente dalla Lega e il dal loro segretario Matteo Salvini, che vede il proprio consenso assottigliarsi e sempre più a rischio di sorpasso da parte di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, unico partito d’opposizione ed in costante ascesa. Speranza e coprifuoco, casus belli tra FDI e Lega In pochi giorni le crepe delsono diventate evidenti, Fratelli d’Italia presenta una mozione di sfiducia singola al Ministro Roberto Speranza e un ordine del giorno, chiedendo la modifica del coprifuoco alle 22. Martedì 27 aprile viene respinto l’OdG di Fratelli d’Italia, dalla maggioranza, Salvini liquida dicendo alla stampa: “Le mozioni prima le leggo, ...

Advertising

Reemul64 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco la lista degli intellò di sinistra che appoggiano Roberto Speranza che davanti sta con Draghi, di dietro critica… - patriziagatto3 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco la lista degli intellò di sinistra che appoggiano Roberto Speranza che davanti sta con Draghi, di dietro critica… - MariaLu91149151 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco la lista degli intellò di sinistra che appoggiano Roberto Speranza che davanti sta con Draghi, di dietro critica… - mennea_donato : Ed ecco un'altra delusione da parte degli alleati di Centrodestra Lega e Forza Italia. Di Grazia cosa c'entra una c… - Tino44588447 : RT @ilfoglio_it: Dal ceto dinamico degli imprenditori Salvini incassa solo spallucce. E allora ecco che per Milano rispolvera Albertini, Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra ecco

QUOTIDIANO.NET

Il lavoro che facciamo noi può essere utile alche sta al governo per porre certi temi ... dice Giorgia Meloni, è una vittoria di Fratelli d'Italia che rivendica:perché non comprende ...Un po' come chiesto a gran voce dale in particolare da Matteo Salvini. "Non esiste un piano B". Coprifuoco, indiscrezioni a Palazzo:come nasce il trionfo di Lega e Matteo SalviniPerché il Pubblico ministero a Marshall aveva fatto opposizione ricorso contro l'assoluzione di Mina Welby mia sono due proprio per l'aiuto morirei Davide trentini e la il punto in discussione è ...Coprifuoco: ecco le tappe del monitoraggio per valutare eventuali cambiamenti. Viste le richieste e pressioni di partiti e società ...