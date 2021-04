Centinaio: Bene tutela prodotti Dop dai parassitismi (Di giovedì 29 aprile 2021) – “Una presa di posizione significativa che può fornire un ulteriore strumento al nostro paese nel contrasto dell’Italian sounding che ogni anno provoca all’economia dell’Italia danni per miliardi di euro”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, commenta le conclusioni dell’avvocato generale Giovanni Pitruzzella che ha proposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di dichiarare che “il diritto dell’Unione tutela i prodotti Dop contro tutte le pratiche di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indifferentemente prodotti o servizi”. “Le considerazioni odierne riguardano una controversia fra Francia e Spagna – ricorda il sottosegretario -, tuttavia hanno per noi una valenza importante poiché sappiamo che all’estero i nostri ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) – “Una presa di posizione significativa che può fornire un ulteriore strumento al nostro paese nel contrasto dell’Italian sounding che ogni anno provoca all’economia dell’Italia danni per miliardi di euro”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco, commenta le conclusioni dell’avvocato generale Giovanni Pitruzzella che ha proposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di dichiarare che “il diritto dell’UnioneDop contro tutte le pratiche di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indifferentementeo servizi”. “Le considerazioni odierne riguardano una controversia fra Francia e Spagna – ricorda il sottosegretario -, tuttavia hanno per noi una valenza importante poiché sappiamo che all’estero i nostri ...

Advertising

kiki_viola8 : RT @Cartabiancarai3: #Galli: 'I calcoli non sono stati fatti su base scientifica. Non facciamo gli ipocriti. Diciamo chiaramente che si è d… - AgriculturaIT : Italian sounding. Centinaio @giamma71 (Mipaaf): Bene tutela prodotti Dop da ogni parassitismo commerciale… - Agricolae1 : #Italiansounding, @giamma71 (@Mipaaf_ @LegaSalvini ): Bene tutela prodotti #Dop da ogni parassitismo commerciale - alkhimiyah : RT @Cartabiancarai3: #Galli: 'I calcoli non sono stati fatti su base scientifica. Non facciamo gli ipocriti. Diciamo chiaramente che si è d… - cricorrado : 'Diciamo chiaramente che siamo disponibili a vedere qualche centinaio, qualche migliaio di #morti in più. È molto c… -