Cemento sulla spiaggia commissario Montalbano | petizione online

(Di giovedì 29 aprile 2021)di Donnalucata, a Scili (Rg), che insieme alla vicina località di Punta Secca è la città di “Marinella” nella fiction televisiva del, sta per essere realizzato un nuovo stabilimento balneare. Prima le ruspe hanno spianato le dune, poi è apparso il. Associazioni ambientaliste e comitati locali hanno subito messo in il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

...lo "scempio"spiaggia di Donnalucata , a Scicli. Sembra che stia per essere realizzato un nuovo stabilimento balneare . Prima sono state spianate le dune di sabbia, poi spuntato ilma ...I lavorispiaggia erano stati sospesi per alcuni giorni dopo la diffida del comune di Scicli ... La sovrintendenza ha raccomandato nel frattempo la rimozione delle basi inche sostengono ..."Dopo 16 anni dall’istituzione, il Consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi si appresta a votare il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva ...Sulla spiaggia di Donnalucata, a Scili (Rg), che insieme alla vicina località di Punta Secca è la città di "Marinella" nella fiction televisiva del commissario Montalbano, sta per essere realizzato un ...