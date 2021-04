Celta Vigo-Levante (venerdì H 21.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Hugo Mallo non recupera (Di giovedì 29 aprile 2021) Celta Vigo e Levante sembrano aver già raggiunto gli obiettivi stagionali: una salvezza tranquilla per entrambe, che ormai pare certa, visto che i galiziani hanno 41 punti e i Granotas 38. Dall’arrivo del Chacho Coudet sulla panchina di Balaidos, Iago Aspas e compagni hanno decisamente cambiato marcia, proponendo sempre un calcio di buon livello, schierando InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 29 aprile 2021)sembrano aver già raggiunto gli obiettivi stagionali: una salvezza tranquilla per entrambe, che ormai pare certa, visto che i galiziani hanno 41 punti e i Granotas 38. Dall’arrivo del Chacho Coudet sulla panchina di Balaidos, Iago Aspas e compagni hanno decisamente cambiato marcia, proponendo sempre un calcio di buon livello, schierando InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Liga: alle 21 Celta Vigo-Levante LIVE: Si apre questa sera la 34esima giornata di Liga, con il...… - infobetting : Celta Vigo-Levante (venerdì H 21.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Hugo - blab_live : #LaLiga, #CeltaLevante @RCCelta @LevanteUD match equilibrato a centro classifica. Probabili formazioni,… - JoesBetting : La Liga Celta Vigo - Levante Both teams to score 2U - EricSotsinda : CALCIO ? ??7 attaccanti < passeur > 2021 in EUROPA da sogno : Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez Manchester City ; Mül… -