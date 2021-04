Cedere la Sampdoria e acquistare il Palermo, Ferrero rompe il silenzio: «Basta…» (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero commenta le voci di una possibile acquisizione del Palermo con la cessione del club blucerchiato Vendere la Sampdoria per comprare il Palermo? L’indiscrezione lanciata dal commercialista Castrenze Guzzetta è stata smentita dal diretto interessato, Massimo Ferrero. Il presidente blucerchiato non ha intenzione di lasciare Genova. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 «Basta chiacchiere e chiacchieroni… Non rilascio nessuna intervista devo e voglio pensare solo alla mia Sampdoria», queste le sue dichiarazioni ai microfoni di tifosiPalermo.it. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente dellaMassimocommenta le voci di una possibile acquisizione delcon la cessione del club blucerchiato Vendere laper comprare il? L’indiscrezione lanciata dal commercialista Castrenze Guzzetta è stata smentita dal diretto interessato, Massimo. Il presidente blucerchiato non ha intenzione di lasciare Genova. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 «Basta chiacchiere e chiacchieroni… Non rilascio nessuna intervista devo e voglio pensare solo alla mia», queste le sue dichiarazioni ai microfoni di tifosi.it. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, Guzzetta: 'Ferrero pronto dal 2019. Vuole cedere la #Sampdoria per il club rosanero'… - Mediagol : #Palermo, Guzzetta: 'Ferrero pronto dal 2019. Vuole cedere la #Sampdoria per il club rosanero'… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, non c'è fretta di cedere #Damsgaard #Samp -