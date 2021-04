“Ce la puoi fare” è il nuovo brano di Tauru$ (Di giovedì 29 aprile 2021) “CE LA puoi fare”: questo è il titolo, ma anche il cuore pulsante del nuovo brano di Tauru$, un pezzo che narra la storia di una ragazza costretta dalle circostanze ad uscire dalla propria comfort zone e a trovare il coraggio e la resilienza necessari per mettersi davvero in gioco. La paura dell’ignoto, a volte, può essere paralizzante, ma non c’è svolta per chi resta immobile. “Prendiamoci la nostra vita senza aspettare, guardami e dimmi Ce la puoi fare”, canta Tauru$ nel nuovo singolo, volendovi racchiudere tutta la voglia di quel rivoluzionario salto nel vuoto che conduce al cambiamento e alla crescita personale. Il nuovo singolo del talento torinese classe ’95 si inserisce alla perfezione in un 2021 già ricco ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 aprile 2021) “CE LA”: questo è il titolo, ma anche il cuore pulsante deldi, un pezzo che narra la storia di una ragazza costretta dalle circostanze ad uscire dalla propria comfort zone e a trovare il coraggio e la resilienza necessari per mettersi davvero in gioco. La paura dell’ignoto, a volte, può essere paralizzante, ma non c’è svolta per chi resta immobile. “Prendiamoci la nostra vita senza aspettare, guardami e dimmi Ce la”, cantanelsingolo, volendovi racchiudere tutta la voglia di quel rivoluzionario salto nel vuoto che conduce al cambiamento e alla crescita personale. Ilsingolo del talento torinese classe ’95 si inserisce alla perfezione in un 2021 già ricco ...

