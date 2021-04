Caterina Balivo: contro la chirurgia plastica (Di giovedì 29 aprile 2021) Caterina Balivo ha colto l’occasione su Instagram per schierarsi contro tutte coloro che scelgono di trasformarsi completamente con la chirurgia plastica. La conduttrice, provando un filtro che l’ha fatta apparire con gli zigomi e le labbra rifatte, si è detta sconvolta dalla sua immagine. Caterina Balivo, la conduttrice che è pronta a tornare al lavoro dopo un periodo completamente dedicato alla sua famiglia e ai suoi due figli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 aprile 2021)ha colto l’occasione su Instagram per schierarsitutte coloro che scelgono di trasformarsi completamente con la. La conduttrice, provando un filtro che l’ha fatta apparire con gli zigomi e le labbra rifatte, si è detta sconvolta dalla sua immagine., la conduttrice che è pronta a tornare al lavoro dopo un periodo completamente dedicato alla sua famiglia e ai suoi due figli Articolo completo: dal blog SoloDonna

