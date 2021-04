Catello Maresca sulla paranza dei bambini | “Napoli merita altro destino”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche il Pmha commentato la vicenda di ieri legata alla rimozione dell’altarino del baby boss Emanuele Sibillo con tanto di rivolta da parte della famiglia. Queste le parole dipropria pagina facebook: “Basta altarini della camorra. L’autorevolezza dello Stato è nel lavoro di questi uomini in divisa che con la forza del diritto hanno rimosso quei simboli mafiosi che sporcano l’immagine diin Italia e nel mondo e fanno soffrire la stragrande maggioranza di napoletani onesti che quotidianamente non si piegano ai soprusi di mafiosi e piccoli criminali e difendono la città dalle letture banali, stereotipate e superficiali di chi non riesce a leggere speranza nel futuro“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

