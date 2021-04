Caso Suarez | svelato l’ingaggio che il Pistolero avrebbe percepito alla Juve

Advertising

ZZiliani : Toc toc! Procuratore #Chinè della FJGC, ci sei? Se non è disturbo, forse sarebbe il caso che ti occupassi finalment… - Corriere : Caso Suarez, il verbale di Agnelli: “Fece tutto il dg della Juve Paratici”. Un manager lo smentisce - GoalItalia : ?? 'Paratici ha gestito la vicenda' ?? 'Suarez si è proposto con un sms' ?? 'Ho appreso l'accaduto dai giornali' Il v… - SUNSHIN22100675 : RT @Sunblood83: #Agnelli ha un testimone che lo scagiona e condanna #Paratici sul caso #Suarez - gibelli_omar : RT @pavanmassimo: Il caso #suarez e’ l’ennesimo esempio di attacco mediatico alla #juventus si parla del nulla e addirittura un’istigazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

ROMA - Prima di diventare " il" era semplicemente la trattativa di mercato per portarealla Juve. Di tutto Andrea Agnelli non sapeva nulla, solo lo stretto necessario e forse anche qualcosa di meno. È questo che ...... per il, parlano chiaro: il numero uno della Juventus ha scaricato tutte le responsabilità su Fabio Paratici. Libero, oggi, si chiede se il dirigente bianconero accetterà di fare il capro ...Lui mi ha scritto di mandarla prima al presidente Agnelli e poi all'avvocato del giocatore. Agli atti, anche la proposta di contratto inviata dalla Juventus al manager del giocatore: 6 milioni più bon ...Decine di pagine di chat di messaggi e mail che coinvolgono di dirigenti della Juventus nell'ottenimento della cittadinanza italiana per Luis Suarez.