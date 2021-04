Caso Suarez, agli atti anche le chat tra i dirigenti. Paratici: “Siamo la Juventus e nessuno ci riceve” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Siamo la Juve e non ci riceve la Prefettura“. È la risposta stizzita del direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici, appena saputo da Dina Moschillo, assistente del presidente Agnelli, che la Prefettura non è riuscita a riceverla. Questo messaggio, come decine di altri nelle chat tra i dirigenti juventini, è tra gli atti della Procura di Perugia che sta indagando sull’esame farsa di Luis Suarez all’Università per straniere del capoluogo umbro. In quei giorni il club si stava muovendo per cercare di capire se ci fossero i tempi tecnici per acquistare l’attaccante uruguayano una volta ottenuta la cittadinanza italiana. Uno stralcio di queste chat sono state rivelata da La Gazzetta dello Sport. agli ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) “la Juve e non cila Prefettura“. È la risposta stizzita del direttore sportivo del club bianconero, Fabio, appena saputo da Dina Moschillo, assistente del presidente Agnelli, che la Prefettura non è riuscita arla. Questo messaggio, come decine di altri nelletra ijuventini, è tra glidella Procura di Perugia che sta indagando sull’esame farsa di Luisall’Università per straniere del capoluogo umbro. In quei giorni il club si stava muovendo per cercare di capire se ci fossero i tempi tecnici per acquistare l’attaccante uruguayano una volta ottenuta la cittadinanza italiana. Uno stralcio di questesono state rivelata da La Gazzetta dello Sport....

ZZiliani : Toc toc! Procuratore #Chinè della FJGC, ci sei? Se non è disturbo, forse sarebbe il caso che ti occupassi finalment… - Corriere : Caso Suarez, il verbale di Agnelli: “Fece tutto il dg della Juve Paratici”. Un manager lo smentisce - GoalItalia : ?? 'Paratici ha gestito la vicenda' ?? 'Suarez si è proposto con un sms' ?? 'Ho appreso l'accaduto dai giornali' Il v… - sportface2016 : #Suarez, #Paratici: 'Siamo la #Juve e nessuno ci riceve'. Agli atti della Procura di Perugia le chat tra i dirigent… - Claudio69_ : RT @capuanogio: #Agnelli ai magistrati sul caso #Suarez: 'Ha fatto tutto #Paratici'. Ma un manager (che ora non lavora più per la #Juventus… -