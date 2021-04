Caso Monza, Fabiani (Salernitana): “Credo nella buona fede, ma…” (Di giovedì 29 aprile 2021) Caso Monza, anche Fabiani si espone sulla vicenda. A pochi giorni dalla partita di Serie B tra brianzoli e campani, il direttore sportivo della Salernitana si è soffermato sullo scandalo che ha investito il club di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani che, tra gli altri, lotta per approdare in massima serie. Diversi calciatori dei lombardi, infatti, sarebbero andati al casinò di Lugano. Caso Monza, Fabiani: “Leggerezza? Non è un nostro problema…” Ecco le dichiarazioni di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, rilasciate al portale Salernitananews.it: “Credo nella buona fede di tutti, me l’hanno insegnato i miei genitori. Non so ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021), anchesi espone sulla vicenda. A pochi giorni dalla partita di Serie B tra brianzoli e campani, il direttore sportivo dellasi è soffermato sullo scandalo che ha investito il club di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani che, tra gli altri, lotta per approdare in massima serie. Diversi calciatori dei lombardi, infatti, sarebbero andati al casinò di Lugano.: “Leggerezza? Non è un nostro problema…” Ecco le dichiarazioni di Angelo, direttore sportivo della, rilasciate al portalenews.it: “di tutti, me l’hanno insegnato i miei genitori. Non so ...

