Caso Mayorga | Ronaldo nei guai | la donna chiede maxi risarcimento da 65 milioni

(Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo i tabloid inglesi, l’ex modella Kathrynavrebbe chiesto una CristianoKathryntorna a far parlare di se. L’ex modella che aveva accusato di stupro Cristiano, sta proseguendo la sua battaglia contro il portoghese e adesso, come riportato dai tabloid inglesi, avrebbe chiesto al cinque volte Pallone d’oro unper “dolore e sofferenza”. Il Mirror ha quantificato questa richiesta in unacifra da 56di sterline, circa 65di euro spese legali comprese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Kathryn, l ex modella che sostiene di essere stata violentata da Cristiano Ronaldo in un hotel di ...aveva accettato di sottoscrivere un accordo da circa 300 mila euro per non portare il...Dal punto di vista penale le autorità di Las Vegas avevano archiviato ilma la modella ha continuato la sua battaglia in sede civile. Cristiano Ronaldo: Kathryne il risarcimento Nuovi ...Kathryn Mayorga, l’ex modella che sostiene di essere ... un accordo da circa 300 mila euro per non portare il caso in tribunale ma tre anni fa ha deciso di presentare una nuova denuncia presso ...Kathryn Mayorga, l'ex modella che sostiene di essere stata violentata da Cristiano Ronaldo in un hotel di Las Vegas nel 2009, prosegue la sua battaglia e avrebbe chiesto al giocatore un risarcimento d ...