Caso Mayorga | l' accusa chiede a Ronaldo un risarcimento di 56 milioni di sterline per il presunto stupro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Torna alla ribalta ilper cui Cristianoto didalla ex modella Kathryn, che ora56di(circa 65di euro) come...

Advertising

infoitsport : Caso Mayorga, Ronaldo nei guai: la donna chiede maxi risarcimento da 65 milioni - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Caso #Mayorga, l'ex modella chiede 65 mln a #CR7 come risarcimento - tuttosport : Caso #Mayorga, l'ex modella chiede 65 mln a #CR7 come risarcimento - bernabeieliseo : RT @CalcioFinanza: Caso #Mayorga, chiesti a #CristianoRonaldo 65 milioni di risarcimento - infoitsport : Caso Mayorga-Cristiano Ronaldo, la modella chiede 65 milioni di risarcimento allo juventino -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Mayorga

... cugino di Andrea Agnelli e grande tifoso della Juventus , fa sentire la sua vicinanza a Cristiano Ronaldo dopo la richiesta di 65 milioni di euro di risarcimento da parte di Kathryn: 'Ho ...Torna alla ribalta ilper cui Cristiano Ronaldo è accusato di stupro dalla ex modella Kathryn, che ora chiede 56 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro) come risarcimento per il 'dolore e la ...Kathryn Mayorga, l’ex modella che ha accusato il calciatore portoghese di un presunto stupro nel 2009 in un hotel di Las Vegas chiede come risarcimento 65 milioni di euro ...Tweet dell'imprenditore per dimostrare al campione della Juventus tutta la sua vicinanza. Il caso Mayorga: chiede a CR7 oltre 60 milioni ...