Caso Grillo, spunta un'altra violenza ai danni di S.: sarebbe avvenuta in Norvegia (Di giovedì 29 aprile 2021) La ragazza, che ha accusato Ciro Grillo e i suoi amici di averla violentata in vacanza in Liguria, ha dovuto subire le considerazioni di Grillo circa la correttezza della sua condotta da vittima. La reazione contro il video di Grillo ha scatenato un'ondata d'interventi accomunati dall'hashtag #ilgiornodopo, ma oltre il ritardo della denuncia è possibile che la vittima, impaurita dai possibili giudizi, non denunci mai: oggi la stessa ragazza denuncia un'ulteriore violenza avvenuta in Norvegia molto tempo addietro. LEGGI ANCHE => Le vittime di abusi rispondono al video di Beppe Grillo: su Twitter spopola in risposta #ilgiornodopo Nuove accuse per Ciro Grillo e amici Il Caso di stupro in cui sarebbero ...

