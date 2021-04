Caso Grillo, quei dubbi sulle scelte politiche del M5S. Sgarbi: «Il Conte 2 nato per tutelare il figlio» (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ne parlano perché hanno paura di non essere ricandidati. Secondo l’eurodeputato ex M5S, oggi nei Verdi, Piernicola Pedicini, è questo il motivo per cui dal M5S si sono levate così poche voci di dissenso verso il video di Beppe Grillo sulle accuse di stupro di gruppo nei confronti del figlio Ciro. «E chi si permette di dire qualcosa contro Beppe Grillo? Nessuno lo fa, sapendo che il rischio è di non essere più candidati», ha detto Pedicini. Cronaca e risvolti politici, del resto, in questa storia si intrecciano a più livelli, tanto che c’è chi ipotizza che perfino le scelte di Grillo rispetto alla nascita del Conte bis prima e del governo Draghi poi siano state condizionate dalla vicenda che ha coinvolto il figlio. Sgarbi: «Ecco ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Non ne parlano perché hanno paura di non essere ricandidati. Secondo l’eurodeputato ex M5S, oggi nei Verdi, Piernicola Pedicini, è questo il motivo per cui dal M5S si sono levate così poche voci di dissenso verso il video di Beppeaccuse di stupro di gruppo nei confronti delCiro. «E chi si permette di dire qualcosa contro Beppe? Nessuno lo fa, sapendo che il rischio è di non essere più candidati», ha detto Pedicini. Cronaca e risvolti politici, del resto, in questa storia si intrecciano a più livelli, tanto che c’è chi ipotizza che perfino ledirispetto alla nascita delbis prima e del governo Draghi poi siano state condizionate dalla vicenda che ha coinvolto il: «Ecco ...

RobTallei : Epidemiologi che in TV dibattono del caso del figlio di Grillo. Ok. - NicolaPorro : ?? L'arresto dei #brigatisti in Francia, i nuovi dettagli sul caso #Grillo, tutte le bugie sul #Covid in India. Ques… - ShooterHatesYou : Prevedibilmente a seguito del video di Grillo ci sono giornalieri aggiornamenti sul caso del figlio, che prima non… - gretafra27 : RT @StefaniaCarini: Beh per come sta andando il tutto, fossi stata la ragazza del caso Grillo non avrei denunciato. La lezione è stata impa… - Progen20 : RT @GPDP_IT: Caso Grillo: diffusione video è atto illecito -