Caso Grillo | l’avvocato del ragazzo intervistato da Giletti rimette il mandato | «Divergenze sul suo comportamento fuori dal processo»

(Di giovedì 29 aprile 2021)Paolo Costa, che finora difendeva Vittorio Lauria, uno degli amici di Ciroaccusato dalla procura di Tempio Pausania di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa milanese, ha dichiarato di aver dismesso il. «Ho rinunciato alpercol mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo», ha detto. Il riferimento è all’intervista rilasciata dal giovane a Non è l’Arena, durante la quale, oltre a criticare il video di Beppe, Lauria spiegava che la ragazza aveva bevuto la vodka «per sfida». Cosa aveva detto nell’intervista Durante la trasmissione, Lauria aveva preso le distanze dal video pubblicato da Beppein difesa di suo figlio. Soprattutto, però, aveva ribadito ...