Caso Giulio Regeni, slitta la prima udienza preliminare. Sulla rete spunta un video che mette in cattiva luce il ricercatore italiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Processo per la morte di Giulio Regeni, la prima udienza preliminare davanti al Gup di Roma. Sulla rete è stato pubblicato un video-documentario che mette in cattiva luce il ricercatore. Le indagini Sulla morte di Giulio Regeni si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio per quattro 007 egiziani, accusati di aver sequestrato e ucciso il giovane ricercatore italiano. Il Caso passa ora in Aula, dove il 29 aprile si procede con la prima udienza preliminare davanti al Gup di Roma. Proprio alla vigilia della ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Processo per la morte di, ladavanti al Gup di Roma.è stato pubblicato un-documentario cheinil. Le indaginimorte disi sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio per quattro 007 egiziani, accusati di aver sequestrato e ucciso il giovane. Ilpassa ora in Aula, dove il 29 aprile si procede con ladavanti al Gup di Roma. Proprio alla vigilia della ...

Advertising

SkyTG24 : Caso Regeni, oggi a Roma la prima udienza contro 007 egiziani - rinaldodinino : CASO TRAGICO DI GIULIO REGENI: art. 10 secondo comma cp Ma nel caso de quo, non mi pare che tale possibilità sia a… - rinaldodinino : CASO TRAGICO DI GIULIO REGENI: art. 10 secondo comma cp ma alle condizioni seguenti:'' Se il delitto è commesso a d… - rinaldodinino : CASO TRAGICO DI GIULIO REGENI: solo se il ministro di giustizia italiana abbia avanzato istanza o richiesta di proc… - rinaldodinino : CASO TRAGICO DI GIULIO REGENI: visto che gli imputati non sono presenti in IT, mi chiedo, senza alcuna vena provoca… -