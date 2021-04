Caso Ciro Grillo, l’avvocato di uno degli imputati rimette il mandato: “Divergenze sul comportamento” (Di giovedì 29 aprile 2021) l’avvocato di Vittorio Lauria, uno degli amici del figlio di Beppe Grillo indagati per violenza di gruppo nei confronti di una studentessa, ha rinunciato al suo mandato per “Divergenze sulla condotta extraprocessuale”. Paolo Costa ha annunciato la decisione dopo l’intervista del suo ex assistito alla trasmissione “Non è l’Arena”, andata in onda su La7 la scorsa domenica 25 aprile, in cui Lauria ha affermato che il gruppo non ha costretto la ragazza a bere, come invece la 19enne avrebbe dichiarato alla procura di Tempio Pausania, che sta valutando se rinviare a giudizio i quattro indagati. “Ho rinunciato al mandato per Divergenze col mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo”, ha detto Costa, secondo quanto riporta ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021)di Vittorio Lauria, unoamici del figlio di Beppeindagati per violenza di gruppo nei confronti di una studentessa, ha rinunciato al suoper “sulla condotta extraprocessuale”. Paolo Costa ha annunciato la decisione dopo l’intervista del suo ex assistito alla trasmissione “Non è l’Arena”, andata in onda su La7 la scorsa domenica 25 aprile, in cui Lauria ha affermato che il gruppo non ha costretto la ragazza a bere, come invece la 19enne avrebbe dichiarato alla procura di Tempio Pausania, che sta valutando se rinviare a giudizio i quattro indagati. “Ho rinunciato alpercol mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo”, ha detto Costa, secondo quanto riporta ...

