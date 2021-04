Caso Ciro Grillo, i genitori della ragazza: “Il corpo di Silvia diventato trofeo” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Abbiamo appreso che frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle clave”. A comunicarlo, tramite il loro avvocato Giulia Bongiorno, sono i genitori di Silvia (nome di fantasia), la ragazza che ha denunciato la violenza sessuale di gruppo oggetto di indagine da parte della procura di Tempio Pausania in cui sono indagati Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. “Confidiamo nel fatto che tutto questo fango sarà spazzato via facendo emergere la verità”, ha aggiunto la famiglia della ragazza, che era già intervenuta ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) “Abbiamo appreso che frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici, come se ildi nostra figlia fosse un: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto insieme alle clave”. A comunicarlo, tramite il loro avvocato Giulia Bongiorno, sono idi(nome di fantasia), lache ha denunciato la violenza sessuale di gruppo oggetto di indagine da parteprocura di Tempio Pausania in cui sono indagati, figlio di Beppe, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. “Confidiamo nel fatto che tutto questo fango sarà spazzato via facendo emergere la verità”, ha aggiunto la famiglia, che era già intervenuta ...

