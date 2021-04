Capitan America 4 e tutti gli altri nuovi titoli in arrivo nell’universo Marvel (Di giovedì 29 aprile 2021) Sembrava chiaro fin dall’inizio: l’espansione del Marvel Cinematic Universe nel mondo delle serie, iniziata nei mesi scorsi, era funzionale a uno sviluppo organico di questo universo cinematografico. Ecco, quindi, che WandaVision darà il là al film Doctor Strange 2, così come il finale di The Falcon and the Winter Soldier ci ha rivelato una novità immaginata da tempo ma ora ufficiale: Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, è il nuovo Capitan America dell’Mcu e Disney coglie la palla al balzo per annunciare Capitan America 4, una nuova avventura che per la prima volta non vedrà Chris Evans nei panni dell’eroe del titolo. A prendere in mano il nuovo film, a quanto pare, sarà Malcolm Spellman, già showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, il quale ha di recente dichiarato: “Sono sorpreso che ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Sembrava chiaro fin dall’inizio: l’espansione delCinematic Universe nel mondo delle serie, iniziata nei mesi scorsi, era funzionale a uno sviluppo organico di questo universo cinematografico. Ecco, quindi, che WandaVision darà il là al film Doctor Strange 2, così come il finale di The Falcon and the Winter Soldier ci ha rivelato una novità immaginata da tempo ma ora ufficiale: Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, è il nuovodell’Mcu e Disney coglie la palla al balzo per annunciare4, una nuova avventura che per la prima volta non vedrà Chris Evans nei panni dell’eroe del titolo. A prendere in mano il nuovo film, a quanto pare, sarà Malcolm Spellman, già showrunner di The Falcon and the Winter Soldier, il quale ha di recente dichiarato: “Sono sorpreso che ...

