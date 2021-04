Caos United-Roma: perché l’arbitro ha assegnato il rigore su Cavani (Di giovedì 29 aprile 2021) Caos e polemiche sul calcio di rigore assegnato al Manchester contro la Roma. Ma cosa dice il regolamento su episodi di questo tipo? Una Roma che esce con le ossa rotte da Old Trafford. Non solo perchè i giallorossi hanno incassato un sonoro 6-2, ma anche perchè nel primo tempo la squadra di Fonseca è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 aprile 2021)e polemiche sul calcio dial Manchester contro la. Ma cosa dice il regolamento su episodi di questo tipo? Unache esce con le ossa rotte da Old Trafford. Non solo perchè i giallorossi hanno incassato un sonoro 6-2, ma anche perchè nel primo tempo la squadra di Fonseca è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Maguire a Fred: 'Sei un idiota del ca**o'. Caos in casa United - Sportpeoplenet : Su Elland Road, prima di Leeds-Manchester Utd, è volato un aereo con tanto di striscione che invitava la famiglia G… - infoitsport : Caos Superlega, i Glazer pronti a vendere il Manchester United: la cifra è stratosferica - LedroitH : RT @TuttoMercatoWeb: Caos Supelega, tifosi Man United manifestano a Old Trafford: proteste contro la proprietà USA - sfvofficial : RT @TuttoMercatoWeb: Caos Supelega, tifosi Man United manifestano a Old Trafford: proteste contro la proprietà USA -