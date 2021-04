Canottaggio | morto a 26 anni Filippo Mondelli | campione del mondo con il 4 di coppia**

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – Canottaggio italiano in lutto per la morte a soli 26didelcon il 4 di coppia nel 2018. Lo annuncia la federcanottaggio., che faceva parte in quota atleti del Consiglio nazionale del Coni, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra. L'articolo CalcioWeb.

