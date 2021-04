Campania, produttori cinema: “Apriamo le sale anche a Napoli” (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Lunedì 26 aprile, a sei mesi esatti dalla seconda e più lunga chiusura del 26 ottobre 2020, a Roma Nanni Moretti accoglie i suoi spettatori al Nuovo Sacher alle 15, a Milano il Beltrade esce simbolicamente dal coprifuoco con un tutto esaurito alle 6 del mattino, la Cineteca di Bologna riapre oggi la sala Lumie’re, e finanche a Spoleto il cinema Pegasus proietta in versione originale due film premiati agli Oscar. Mentre a Napoli nulla si muove. Facciamo tutti il tifo per il cinema Vittoria che apre i battenti il 1 maggio con due film in programmazione”. Così, Davide Mastropaolo di Clarcc, coordinamento cinema della Campania. Claarc e i produttori di Cna del settore cinema e Audiovisivi, in una nota ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Lunedì 26 aprile, a sei mesi esatti dalla seconda e più lunga chiusura del 26 ottobre 2020, a Roma Nanni Moretti accoglie i suoi spettatori al Nuovo Sacher alle 15, a Milano il Beltrade esce simbolicamente dal coprifuoco con un tutto esaurito alle 6 del mattino, la Cineteca di Bologna riapre oggi la sala Lumie’re, e fina Spoleto ilPegasus proietta in versione originale due film premiati agli Oscar. Mentre anulla si muove. Facciamo tutti il tifo per ilVittoria che apre i battenti il 1 maggio con due film in programmazione”. Così, Davide Mastropaolo di Clarcc, coordinamentodella. Claarc e idi Cna del settoree Audiovisivi, in una nota ...

