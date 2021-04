Cambiano colori delle Regioni. Ecco quali rischiano il "rosso" (Di giovedì 29 aprile 2021) La mappa dell'Italia avrà come colore predominante il giallo. Le Regioni che resteranno in arancione sono Calabria, Sicilia e Basilicata Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) La mappa dell'Italia avrà come colore predominante il giallo. Leche resteranno in arancione sono Calabria, Sicilia e Basilicata

Advertising

Triplete64 : @WonderMargot_ Non è che cambiano anche i colori vero? Perché se sono quelli della fantasmagorica 4a maglia presen… - OpencovidM : Di diverso avviso @gagliardi_andr che sul Sole24Ore prevede nel prossimo monitoraggio un ulteriore lieve calo dell’… - SaCe86 : Come cambiano i colori delle Regioni: Sardegna verso l’arancione, Puglia in giallo @sole24ore - palmiottid : Come cambiano i colori delle Regioni: Sardegna verso l’arancione, Puglia in giallo @sole24ore - gianmilan76 : RT @sole24ore: Come cambiano i #colori delle regioni: l’Italia resta gialla. La Sardegna verso l’uscita dal #lockdown: -