Cambia il digitale terrestre, quasi 45 milioni di tv da rottamare. Ecco il nuovo Bonus del Governo (Di giovedì 29 aprile 2021) Anche nel 2021, il Governo garantisce un Bonus tv per l'acquisto di un nuovo televisore in vista del passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, che entrerà nelle fasi finali a partire da settembre per concludersi il 1 luglio 2022, quando saranno stati rottamati quasi 45 milioni di vecchi apparecchi. Entro il 30 giugno 2022, l'Italia passerà alla nuova tecnologia ricettiva DVBT-2/HEVC, letteralmente "digital video broadcasting T2", abbandonando l'attuale standard di trasmissione televisivo DVB-T1. Anche stavolta, proprio come successe con l'addio all'analogico, sarà necessario sostituire i vecchi televisori. Per questo, già lo scorso anno il Governo aveva previsto un Bonus tv, rifinanziato con altri 100 ...

