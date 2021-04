Calo del fatturato del Wedding tourism di oltre il 90% per il Covid. E la ripresa è lontana (di S.Renda) (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Colosseo non fa da sfondo a un bacio scoccato scoprendo un volto nascosto dal velo bianco, tra i canali di Venezia non viaggiano più in gondola le coppie fresche del loro “sì”. La pandemia ha scombussolato i piani degli sposi di tutti il mondo, ancor più di quelli che da altre parti del mondo decidevano di raggiungere l’Italia per suggellare la loro promessa d’amore. Se l’industria del matrimonio è allo sbando, il Wedding tourism si è schiantato contro un palo. Secondo un recente report realizzato da Jfc – associazione che si occupa di consulenza turistica e marketing territoriale - il Calo del fatturato in Italia legato al settore si aggira intorno a oltre il 90% e la ripresa non arriverà prima della primavera 2022. C’erano una volta i vip - Nel 2019, 1 milione 783 mila presenze ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Colosseo non fa da sfondo a un bacio scoccato scoprendo un volto nascosto dal velo bianco, tra i canali di Venezia non viaggiano più in gondola le coppie fresche del loro “sì”. La pandemia ha scombussolato i piani degli sposi di tutti il mondo, ancor più di quelli che da altre parti del mondo decidevano di raggiungere l’Italia per suggellare la loro promessa d’amore. Se l’industria del matrimonio è allo sbando, ilsi è schiantato contro un palo. Secondo un recente report realizzato da Jfc – associazione che si occupa di consulenza turistica e marketing territoriale - ildelin Italia legato al settore si aggira intorno ail 90% e lanon arriverà prima della primavera 2022. C’erano una volta i vip - Nel 2019, 1 milione 783 mila presenze ...

