Calendarizzata al Senato la legge contro l’omofobia | Bellanova | “Grazie al voto decisivo di Italia Viva”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “Finalmente,aldiin Commissione Giustizia, laè stataal. Una norma giusta e necessaria, per affermare una volta di più l’impegno dell’tutta, dalle istituzioni ai cittadini, a contrastare con forza ogni forma di odio e discriminazione”. E’ quanto ha affermato, sulla sua pagina Facebook, la parlamentare diTeresa(foto), ex ministra delle politiche agricole. “Adesso apriamo il confronto in aula e approviamo laquanto prima. Non c’è tempo da perdere!”, conclude la. L'articolo ...