Calendario Mondiale Superbike 2021 | 13 GP previsti | si correrà in Repubblica Ceca e non in Australia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Si è finalmente completato ildeldi. Dopo una lunga attesa e diversi confronti tra le varie sedi per trovare un accordo in contesto pandemico molto complicato, il campionato delle derivate di serie su due-ruote inizierà nel weekend del 21-23 maggio ad Aragón (Spagna). Saranno tredici gli appuntamentie con l’Italia che avrà il fine-settimana di Misano, sul circuito “Marco Simoncelli”, dall’11 al 13 giugno (terzo GP dell’anno). La novità è rappresentata dal GP dellaa Most, che di fatto sostituirà la prova di Phillip Island (). Sul circuito ceco sidal 6 all’8 agosto. L’accordo tra la categoria e gli organizzatori cechi sarà valido per cinque anni, come ...

Debutta l'Autodrom Most: accordo fino al 2025 ROMA - Due novità nel calendario del Mondiale Superbike. In questa stagione i piloti correranno in Repubblica Ceca: accordo fino al 2025 con l'Autodrom Most che ospiterà una gara delle derivate per la prima volta e sarà il ... Si è finalmente completato il calendario del Mondiale 2021 di Superbike. Dopo una lunga attesa e diversi confronti tra le varie sedi per trovare un accordo in contesto pandemico molto complicato, il campionato delle derivate di serie su due-ruote inizierà nel weekend del 21-23 maggio ad Aragón (Spagna). Le derivate di serie tornano in Repubblica Ceca, portando tutte le quattro classi in una pista novità di categoria. Il round australiano è rimandato al 2022 ...