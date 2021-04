Calciomercato Napoli: obiettivi Moreno e Kaio. Il piano di Giuntoli (Di giovedì 29 aprile 2021) Calciomercato Napoli: il club azzurro ha messo nel mirino Kaio Jorge e Francisco Moreno. Il piano di Giuntoli Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli impegni di campionato e l’obiettivo Champions da raggiungere non stanno impedendo ai collaboratori di Cristiano Giuntoli di monitorare il mercato. E, in particolar modo, quello dei giovani. Piace molto, per esempio, Francisco Moreno, 22 anni, difensore centrale del Besiktas, ma di proprieta? dell’Atletico Madrid. Il suo manager, Alejandro Camano, ha confermato l’interesse del Napoli e i contatti avuti con lo stesso Giuntoli, in questo periodo. Lo spagnolo potrebbe sostituire Nikola Maksimovic, in organi- co, che a fine stagione andra? via, perche? il suo contratto e? in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021): il club azzurro ha messo nel mirinoJorge e Francisco. IldiCome riporta La Gazzetta dello Sport, gli impegni di campionato e l’obiettivo Champions da raggiungere non stanno impedendo ai collaboratori di Cristianodi monitorare il mercato. E, in particolar modo, quello dei giovani. Piace molto, per esempio, Francisco, 22 anni, difensore centrale del Besiktas, ma di proprieta? dell’Atletico Madrid. Il suo manager, Alejandro Camano, ha confermato l’interesse dele i contatti avuti con lo stesso, in questo periodo. Lo spagnolo potrebbe sostituire Nikola Maksimovic, in organi- co, che a fine stagione andra? via, perche? il suo contratto e? in ...

mirkocalemme : Il progetto per l'autoproduzione delle maglie entusiasma #DeLaurentiis. Contatti con #Amazon per la distribuzione e… - mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - cn1926it : GdS – #Napoli su #KaioJorge, #Giuntoli può tentare l'affondo: servono 30 milioni di euro

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Torino, il retroscena: ecco perché Nicola ha sostituito Nkoulou contro il Napoli Commenta per primo Una delle prime sostituzioni effettuate da Davide Nicola durante Torino - Napoli è stata quella di Nicolas Nkoulou , richiamato in panchina per lasciare spazio ad Alessandro Buongiorno . Il motivo per cui l'allenatore granata ha deciso di togliere il difensore camerunese ...

Di Nardo: 'Il Napoli valuta gli eventuali sostituti di Giuntoli ed altro' Intanto, Giuntoli prosegue le sue strategie di calciomercato valutando vari calciatori. Qualora ... Dunque, tanti sondaggi, alcune ipotesi ed una sola certezza: il Napoli deve vincere per ritornare in ...

CALCIOMERCATO - Napoli, piacciono Dalot e Sepe. Hysaj può andare alla Roma NapoliToday Calciomercato Napoli, pagina 2144 MERCATO MER 16 NOVCm.it - Il Napoli non molla Caio e Musacchio: è sfida con Milan e due top club europei MERCATO MER 16 NOVCammaroto: "Zaza e Pavoletti solo 'coperture', ecco il vero obiettivo del Nap ...

Zamparini: “Facevo la formazione a tutti i miei allenatori” "Napoli? Insigne sta diventando un Dybala e lo sta diventando per merito di Rino che gli sta dando amore ed affetto" ...

