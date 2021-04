Calciomercato Napoli, nuovo nome per l’attacco | Si pesca ancora in Francia (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Napoli a caccia di un nuovo attaccante: Giuntoli prova a pescare di nuovo in Francia dopo il colpo Osimhen Il Napoli è a lavoro per rinforzare la rosa in… L'articolo Calciomercato Napoli, nuovo nome per l’attacco Si pesca ancora in Francia è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Ila caccia di unattaccante: Giuntoli prova are diindopo il colpo Osimhen Ilè a lavoro per rinforzare la rosa in… L'articoloperSiinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

mirkocalemme : Il progetto per l'autoproduzione delle maglie entusiasma #DeLaurentiis. Contatti con #Amazon per la distribuzione e… - mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, il punto sul rinnovo di Insigne: il Milan osserva: Tutto bloccato, senza novità in vista. Il… - CardoneGaspare : - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Osimhen meglio di #Lukaku e #Muriel: che numeri, è da #Champions! -