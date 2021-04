Calciomercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: arriva dalla Ligue 1 (Di giovedì 29 aprile 2021) Calciomercato Napoli: il Napoli ha messo gli occhi su un altro attaccante della Ligue 1, si tratta di Boulaye Dia dalla Ligue 1, il Napoli ha già pescato Victor Osimhen come bomber ma adesso avrebbe messo nel mirino un altro attaccante del campionato francese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero seguendo con attenzione le prestazioni del 24enne Boulaye Dia del Reims. Sul calciatore ci sarebbe anche la concorrenza della Fiorentina e del West Ham, con gli Hammers che si sarebbero già mossi in anticipo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021): ilha messo gli occhi su un altro attaccante della1, si tratta di Boulaye Dia1, ilha già pescato Victor Osimhen come bomber ma adesso avrebbe messo nel mirino un altro attaccante del campionato francese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero seguendo con attenzione le prestazioni del 24enne Boulaye Dia del Reims. Sul calciatore ci sarebbe anche la concorrenza della Fiorentina e del West Ham, con gli Hammers che si sarebbero già mossi in anticipo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

