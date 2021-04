Calciomercato Milan – Tomori ha incontrato Maldini e Massara in sede

Advertising

DiMarzio : #Milan, incontro di #calciomercato in sede con l’entourage di #Kokcu - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, il portiere che potrebbe raccogliere l'eredità di #Donnarumma al #Milan?? - DiMarzio : #Maldini e #Massara incontrano #Tomori: la situazione - skela1900 : RT @guru_mercato: Pochi minuti fa sono venuto a conoscenza di grosse novità sul fronte #Romagnoli - #Lazio. A 10 retweet pubblico le novità… - calciomercatoit : ??#Juventus, #Pirlo verso l'addio a fine stagione: il prescelto per sostituirlo è #Allegri, ci sarebbe già il contra… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

Il calendario non aiuta ma ilha mostrato di saper trovare delle risorse aggiuntive nei momenti difficili. Poi è stata la volta, tra gli altri, di Alexis Saelemakers, Zlatan Ibrahimovic e ...'Don Balon' sgancia una vera e propria bomba di. I protagonisti sono due, anzi tre: naturalmente 'Zizou', ile un calciatore rossonero con un passato nelle file delle 'Merengues'. ...Il meteorite Superlega è arrivato. Inatteso, ha alzato un bel polverone. Ora che si è abbassato, però, possiamo vederci più chiaro. Tre cose, in particolare. Uno: ...Milan vicino ad un accordo per portare in rossonero un calciatore del Bologna: scopriamo di chi si tratta e la trattativa in corso.