Calciomercato Juventus | idea scambio con il Barcellona | Inter e Milan al palo

Advertising

Eurosport_IT : Allegri 2.0 alla Juventus? ???? Guardando i numeri, i tifosi bianconeri possono sorridere ???? ??… - capuanogio : ?? E se un giorno scopriste che l'#Atalanta ha un modello molto simile a quello della #Juventus (e delle altre big)… - Moixus1970 : RT @calciomercatoit: #Juventus, ritorno possibile di #CristianoRonaldo al #ManchesterUnited ma c'è il nodo ingaggio ?? #CMITmercato https:… - gilnar76 : Bonansea con Raiola: nuova ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - periodicodaily : Tanti cambiamenti in casa Juventus: il mercato impazza - #Juventus #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

1 È uno dei giocatori più utilizzati dallain questa stagione, eppure Adrien Rabiot continua a non convincere del tutto. E, come scrive Tuttosport , a giugno può essere ceduto: le squadre interessate a lui non mancano, con l' Everton ...Commenta per primo Lapuò cedere alle offerte per Merih Demiral , in modo tale da registrare una ghiotta plusvalenza. Nel corso della stagione il turco avrebbe mostrato qualche risentimento per il poco impiego, ...La piazza faccia la piazza: il calcio è passione ma le competenze del mister non ... Anche Allegri non fu accolto con gradimento totale quando fu scelto dalla Juventus". "De Laurentiis ha avuto un ...Il Direttore Sportivo dell'Empoli, Pietro Accardi, ha parlato del finale di questa Serie B, del futuro di Dionisi, Ricci e Bajrami.