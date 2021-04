Calciomercato Inter, il Chelsea fa sul serio: pronta maxi offerta per Lukaku (Di giovedì 29 aprile 2021) Calciomercato Inter: in estate, in nerazzurri dovranno difendersi dalle offensive del Chelsea per Romelu Lukaku Romelu Lukaku è il grande trascinatore dell’Inter di Antonio Conte che vola verso lo scudetto. Con le sue prestazioni, però, il belga si è messo in mostra anche agli occhi delle big dell’Europa che adesso starebbero facendo più di un pensierino per acquisto. Su tutte il Chelsea che, secondo quanto riportato dal Sun, vorrebbe riportare a casa Big Rom. Il tabloid inglese riporta che i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto 90 milioni di sterline, circa 105 milioni di euro, per convincere l’Inter a cedere Lukaku. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021): in estate, in nerazzurri dovranno difendersi dalle offensive delper RomeluRomeluè il grande trascinatore dell’di Antonio Conte che vola verso lo scudetto. Con le sue prestazioni, però, il belga si è messo in mostra anche agli occhi delle big dell’Europa che adesso starebbero facendo più di un pensierino per acquisto. Su tutte ilche, secondo quanto riportato dal Sun, vorrebbe riportare a casa Big Rom. Il tabloid inglese riporta che i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto 90 milioni di sterline, circa 105 milioni di euro, per convincere l’a cedere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MCalcioNews : Inter, quanti esuberi: da Kolarov a Vidal, almeno cinque hanno la valigia in mano - diegocecati : RT @fcin1908it: Inter, Conte ora più sereno: “Zhang è già pronto a dire sì a questa richiesta di Antonio” - Bubu_Inter : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Inter, #Zhang arrivato in sede: giornata importante per il futuro di #Conte e le strategie sul #calciomercato ?? @A… - Ciro_Scg : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Inter, #Zhang arrivato in sede: giornata importante per il futuro di #Conte e le strategie sul #calciomercato ?? @A… - TuttoMercatoWeb : ?? #Inter, #Zhang arrivato in sede: giornata importante per il futuro di #Conte e le strategie sul #calciomercato ??… -