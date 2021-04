**Calcio: Uefa dice si a boicottaggio social, Ceferin 'abusi inaccettabili, cultura odio pericolosa'** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La Uefa ha annunciato che si unirà a un nutrito numero di stakeholder del calcio inglese, tra cui la Federcalcio e la Premier League, prendendo parte al loro boicottaggio sui social media. La Uefa rimarrà in silenzio su tutte le sue piattaforme questo fine settimana, a partire dalle 15:00 di venerdì. Lo scopo del boicottaggio online è mostrare solidarietà nella lotta contro gli abusi online e durerà fino alle 23:59 di lunedì 3 maggio. Il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha dato il suo inequivocabile sostegno all'iniziativa, affermando che è necessario agire per fermare la diffusione di odio e abuso online nei confronti dei calciatori e di coloro che sono coinvolti nel gioco. “Ci sono stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Laha annunciato che si unirà a un nutrito numero di stakeholder del calcio inglese, tra cui la Federcalcio e la Premier League, prendendo parte al lorosuimedia. Larimarrà in silenzio su tutte le sue piattaforme questo fine settimana, a partire dalle 15:00 di venerdì. Lo scopo delonline è mostrare solidarietà nella lotta contro glionline e durerà fino alle 23:59 di lunedì 3 maggio. Il presidente dell'Aleksanderha dato il suo inequivocabile sostegno all'iniziativa, affermando che è necessario agire per fermare la diffusione die abuso online nei confronti dei calciatori e di coloro che sono coinvolti nel gioco. “Ci sono stati ...

Advertising

ale_dibattista : Fino a ieri il “calcio moderno” andava bene, oggi che a rischio sono i loro guadagni si tolgono i completi firmati… - MarcoBellinazzo : Il Calcio non è di #Agnelli e #Perez ma il Calcio non è neppure proprietà di #Ceferin e della Uefa. Il Calcio è un… - sportmediaset : Le dichiarazioni del presidente #Uefa non sono piaciute soprattutto in Italia e Spagna e sui social spopola… - CrapanzanoRobin : RT @UEFAcom_it: La UEFA si unirà a una coalizione di portatori d'interesse del calcio inglese restando in silenzio sulle sue piattaforme so… - sportface2016 : La #Uefa contro le discriminazioni, pronto boicottaggio dei social media nel weekend -