**Calcio: Uefa dice si a boicottaggio social, Ceferin 'abusi inaccettabili, cultura odio pericolosa'** (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

ale_dibattista : Fino a ieri il “calcio moderno” andava bene, oggi che a rischio sono i loro guadagni si tolgono i completi firmati… - MarcoBellinazzo : Il Calcio non è di #Agnelli e #Perez ma il Calcio non è neppure proprietà di #Ceferin e della Uefa. Il Calcio è un… - sportmediaset : Le dichiarazioni del presidente #Uefa non sono piaciute soprattutto in Italia e Spagna e sui social spopola… - TV7Benevento : **Calcio: Uefa dice si a boicottaggio social, Ceferin 'abusi inaccettabili, cultura odio pericolosa'**... - MicheleTossani : RT @UEFAcom_it: La UEFA si unirà a una coalizione di portatori d'interesse del calcio inglese restando in silenzio sulle sue piattaforme so… -