Calcio: Meité carica il Milan, 'conosco le nostre qualità, andremo in Champions' (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il messaggio che posso dare ai tifosi è di non mollare, di stare con noi come hanno sempre fatto. Noi non molleremo, lavoriamo forte e abbiamo fiducia. I momenti duri ci sono per tutti, ma non molliamo. conosco le nostre qualità, ci sono ancora cinque partite, e alla fine vedrete che saremo in Champions". Lo dice il centrocampista Soualiho Meité ai microfoni di Sky Sport. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021)o, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il messaggio che posso dare ai tifosi è di non mollare, di stare con noi come hanno sempre fatto. Noi non molleremo, lavoriamo forte e abbiamo fiducia. I momenti duri ci sono per tutti, ma non molliamo.le, ci sono ancora cinque partite, e alla fine vedrete che saremo in". Lo dice il centrocampista Soualihoai microfoni di Sky Sport.

