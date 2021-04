Calcio: Liga, Barcellona ko 2-1 in casa con Granada, manca sorpasso all’Atletico (Di giovedì 29 aprile 2021) Barcellona, 29 apr. -(Adnkronos) – Clamoroso ko del Barcellona che perde 2-1 in casa contro il Granada. I blaugrana in vantaggio al 23? con Messi vengono rimontati dalle reti di Machis al 63? e Molina al 79?. I catalani mancano così il sorpasso in vetta all’Atletico Madrid che resta primo con 73 punti, 2 in più di Barcellona e Real Madrid e tre in più del Siviglia a 5 giornate dal termine. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021), 29 apr. -(Adnkronos) – Clamoroso ko delche perde 2-1 incontro il. I blaugrana in vantaggio al 23? con Messi vengono rimontati dalle reti di Machis al 63? e Molina al 79?. I catalanino così ilin vettaMadrid che resta primo con 73 punti, 2 in più die Real Madrid e tre in più del Siviglia a 5 giornate dal termine. L'articoloWeb.

