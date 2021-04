Calcio femminile, sorteggio qualificazioni Mondiali 2023: Italia in prima fascia (Di giovedì 29 aprile 2021) La Nazionale Italiana di Calcio femminile aspetta di conoscere le avversarie nel girone di qualificazione ai Mondiali 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Domani, venerdì 30 aprile, è in programma il sorteggio dei raggruppamenti, con le azzurre di Milena Bartolini collocate in prima fascia. Nell’urna sono coinvolte 51 nazionali, che verranno suddivise in 9 gironi (tre gruppi di 5 squadre e sei gruppi da 6). Le partite di qualificazione inizieranno nel settembre 2021 e termineranno nel settembre 2022, con gli spareggi in programma nell’ottobre 2022. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate, mentre le seconde nove classificate si affronteranno nei playoff per contendersi gli altri due pass per la fase finale. Un’altra ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) La Nazionalena diaspetta di conoscere le avversarie nel girone di qualificazione aiin Australia e Nuova Zelanda. Domani, venerdì 30 aprile, è in programma ildei raggruppamenti, con le azzurre di Milena Bartolini collocate in. Nell’urna sono coinvolte 51 nazionali, che verranno suddivise in 9 gironi (tre gruppi di 5 squadre e sei gruppi da 6). Le partite di qualificazione inizieranno nel settembre 2021 e termineranno nel settembre 2022, con gli spareggi in programma nell’ottobre 2022. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate, mentre le seconde nove classificate si affronteranno nei playoff per contendersi gli altri due pass per la fase finale. Un’altra ...

