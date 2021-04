Calcio | Europa League | Manchester United-Roma 6-2 nella semifinale d' andata**

Advertising

SkySport : ?? MAN UNITED-ROMA 6-2 Risultato finale ? ? #Fernandes (9') ? rig. #Pellegrini (15') ? #Dzeko (34') ? #Cavani (48')… - SkySport : Manchester United-Roma 1-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - SkySport : ?? VILLARREAL-ARSENAL 2-1 Risultato finale ? ? #Trigueros (5') ? #Albiol (29') ? rig. #Pepe (73') ? ?… - sportli26181512 : #ManchesterUnitedRoma 6-2: commento al risultato della partita: I giallorossi chiudono il primo tempo in vantaggio… - peppecultrera : RT @artefatti: Una rara immagine degli sportivi e appassionati tifosi di calcio italiani colti trepidanti davanti allo schermo a sostenere… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Europa

Lo United ha vinto questa semifinale diLeague trascinato dall'estro di Bruno Fernandes e ...di una scalata sull'Everest ed invece i giallorossi trovano subito il pari con Pellegrini su...L'illusione è durata un tempo. Alla Roma, adesso, servirà un'impresa che rimarrebbe scolpita nei libri diper riuscire a conquistare la finale diLeague. Non basterà una gara normale, giovedì 6 maggio alle 21 all'Olimpico. si qualifica se... ? Alla squadra di Paulo Fonseca non basterà ...Manchester, 29 apr. - (Adnkronos) - La Roma crolla nella ripresa e cede 6-2 al Manchester United a Old Trafford nella semifinale d'andata di Europa League. I giallorossi pagano dazio alla sfortuna, pe ...Ricevi ultime notizie, video e statistiche della UEFA Europa League, lasciati il giovedì sera libero per la nostra copertura in diretta.