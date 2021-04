Calcio: E. League, la Roma crolla nella ripresa, lo United vince 6-2 e ipoteca la finale (Di giovedì 29 aprile 2021) Manchester, 29 apr. -(Adnkronos) - La Roma crolla nella ripresa e cede 6-2 al Manchester United a Old Trafford nella semifinale d'andata di Europa League. I giallorossi pagano dazio alla sfortuna, perdono 3 giocatori per infortunio nel primo tempo: Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, sostituiti da Villar, Mirante e Bruno Peres e senza cambi nel secondo tempo cedono alla forza dei Red Devils che diventano padroni del campo e ribaltano lo svantaggio di 1-2 con il quale si erano chiusi i primi 45'. Gli inglesi ipotecano il passaggio alla finale di Danzica del 26 maggio, per i capitolini tra una settimana all'Olimpico servirà un'impresa. Partenza in salita per la Roma che dopo 5' perde Veretout per un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Manchester, 29 apr. -(Adnkronos) - Lae cede 6-2 al Manchestera Old Traffordsemid'andata di Europa. I giallorossi pagano dazio alla sfortuna, perdono 3 giocatori per infortunio nel primo tempo: Veretout, Pau Lopez e Spinazzola, sostituiti da Villar, Mirante e Bruno Peres e senza cambi nel secondo tempo cedono alla forza dei Red Devils che diventano padroni del campo e ribaltano lo svantaggio di 1-2 con il quale si erano chiusi i primi 45'. Gli inglesino il passaggio alladi Danzica del 26 maggio, per i capitolini tra una settimana all'Olimpico servirà un'impresa. Partenza in salita per lache dopo 5' perde Veretout per un ...

