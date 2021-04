Calcio: E. League, la Roma crolla nella ripresa, lo United vince 6-2 e ipoteca la finale (3) (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Qualche minuto più tardi ancora Karsdorp che serve Pellegrini, il capitano preferisce toccare per Dzeko anziché calciare ma il bosniaco è defilato, scarica per Smalling la cui conclusione termina abbondantemente fuori. Al 19' colpisce ancora Cavani per il 3-2. Azione manovrata dello United che va da sinistra verso destra, Wan Bissaka calcia in diagonale con il destro la respinta di Mirante è corta e proprio sui piedi dell'attaccante uruguayano che deve solo depositare in rete. La squadra di Fonseca prova subito a replicare: cross di Mkhitaryan sul movimento a centro area di Dzeko, il colpo di testa del bosniaco viene parato a terra da De Gea. Al 26' i Red Devils calano il poker su Calcio di rigore concesso per un fallo di Smalling su Cavani. Dagli 11 metri Bruno Fernandes supera Mirante per il 4-2. Alla mezz'ora Pogba firma la manita: lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Qualche minuto più tardi ancora Karsdorp che serve Pellegrini, il capitano preferisce toccare per Dzeko anziché calciare ma il bosniaco è defilato, scarica per Smalling la cui conclusione termina abbondantemente fuori. Al 19' colpisce ancora Cavani per il 3-2. Azione manovrata delloche va da sinistra verso destra, Wan Bissaka calcia in diagonale con il destro la respinta di Mirante è corta e proprio sui piedi dell'attaccante uruguayano che deve solo depositare in rete. La squadra di Fonseca prova subito a replicare: cross di Mkhitaryan sul movimento a centro area di Dzeko, il colpo di testa del bosniaco viene parato a terra da De Gea. Al 26' i Red Devils calano il poker sudi rigore concesso per un fallo di Smalling su Cavani. Dagli 11 metri Bruno Fernandes supera Mirante per il 4-2. Alla mezz'ora Pogba firma la manita: lo ...

