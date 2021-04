Calcio | E League | la Roma crolla nella ripresa | lo United vince 6-2 e ipoteca la finale 3

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – Qualche minuto più tardi ancora Karsdorp che serve Pellegrini, il capitano preferisce toccare per Dzeko anziché calciare ma il bosniaco è defilato, scarica per Smalling la cui conclusione termina abbondantemente fuori. Al 19? colpisce ancora Cavani per il 3-2. Azione manovrata delloche va da sinistra verso destra, Wan Bissaka calcia in diagonale con il destro la respinta di Mirante è corta e proprio sui piedi dell’attaccante uruguayano che deve solo depositare in rete. La squadra di Fonseca prova subito a replicare: cross di Mkhitaryan sul movimento a centro area di Dzeko, il colpo di testa del bosniaco viene parato a terra da De Gea. Al 26? i Red Devils calano il poker sudi rigore concesso per un fallo di Smalling su Cavani. Dagli 11 metri Bruno Fernandes supera Mirante per il 4-2. Alla mezz’ora Pogba firma la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio League

Corpo articolo Unai Emery vince la semifinale di andata di UEFA Europacontro la sua ex squadra, che però può sperare in un importante gol fuori casa. Villarreal - ...di Gerard Moreno sud'...... che Pellegrini trasforma: per il capitano Giallorosso è il terzo gol in questa UEFA Europa. ... Ma sono ancora gli inglesi a colpire, stavolta sudi rigore concesso dall'arbitro per un ...CALCIO La Roma parte divinamente, mette in grave difficoltà lo United, segna due gol in un grande primo tempo. Ma, massacrata da tre infortuni, deve piegarsi, sfilacciandosi nel finale. Lo score dice ...Al termine dell'andata di semifinale di Europa League persa contro il Manchester United per 6-2 ha parlato anche Cristante: "Abbiamo sbagliato, non siamo rimasti compatti" ...